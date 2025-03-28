الدولار مستقر قبل بيانات تضخم أمريكية وموجة من الرسوم الجمركية

يتجه الدولار اليوم الجمعة لتسجيل أداء أسبوعي مستقر بينما يقترب من تسجيل خسارة فصلية الأسبوع المقبل، إذ يؤدي القلق إزاء إبطاء الرسوم الجمركية للنمو الأمريكي إلى انخفاض كل من عوائد السندات والأسهم والعملة.

ويقترب اليورو، الذي كان يتداول عند أقل بقليل من 1.08 دولار، من أكبر ارتفاع ربع سنوي في أكثر من عام، بمكاسب بأكثر من أربعة بالمئة منذ بداية 2025، مدعوما بمزيج من آفاق السلام في أوكرانيا وضعف الدولار وارتفاع عوائد السندات الألمانية.

وتماسك الين الذي يتوقع أن يحقق مكاسب ربع سنوية تقل قليلا عن أربعة بالمئة، عند 151.19 ين للدولار، دون تأثير لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين المستقرة في طوكيو.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2940 دولار في الجلسة الآسيوية، محققا مكاسب بلغت حوالي 3.5 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن.

وستنشر فرنسا وإسبانيا بيانات التضخم الأولية في وقت لاحق من اليوم بينما ستصدر الولايات المتحدة بيانات فبراير شباط لنفقات الاستهلاك الشخصي وهي مقياس التضخم الأساسي المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وستُبقي أي قراءة دون ارتفاع شهري بمقدار 0.3 بالمئة الذي توقعه استطلاع أجرته رويترز الضغط على الدولار وأسعار الفائدة الأمريكية.

ويسود القلق بعد تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإعلان عن رسوم جمركية جديدة واسعة الأسبوع المقبل. وأعلن ترامب بالفعل أن رسوما بنسبة 25 بالمئة على السيارات المستوردة ستدخل حيز التنفيذ في الثالث من أبريل نيسان.

وتسبب انخفاض الدولار خلال الأشهر القليلة الماضية في إرباك توقعات السوق بارتفاع قيمة العملة الأمريكية في ظل رسوم ترامب الجمركية، مما ترك المتعاملين في حيرة من أمرهم بشأن كيفية اتخاذ موقف أو رد فعل بينما يواصل ترامب تغيير العلاقات التجارية.

وحتى الآن، ارتفع الدولار الكندي بنحو 0.5 بالمئة هذا العام ليصل إلى 1.4306 دولار كندي للدولار الواحد، رغم تحمل كندا وطأة عدة جولات من الرسوم الجمركية الأمريكية الثقيلة. وقد يتحول اهتمام السوق لليورو إذا حول ترامب اهتمامه لأوروبا الأسبوع المقبل.

وقالت ماجابين زمان رئيسة أبحاث الصرف الأجنبي لدى إيه.إن.زد في سيدني "هدأت السوق من حيث تحديد المراكز، والوضع لا يزال في حالة ترقب".

وانخفض الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة إلى 0.6283 دولار أمريكي، ليتداول بالقرب من منتصف مساره الذي حافظ عليه منذ ديسمبر كانون الأول.

ويتجه الدولار الأسترالي نحو ارتفاع ربع سنوي بنحو اثنين بالمئة. ودعا رئيس الوزراء الأسترالي إلى انتخابات في الثالث من مايو أيار اليوم الجمعة. وتجتمع لجنة السياسة النقدية الجديدة لبنك الاحتياطي الأسترالي، بعضوين جديدين، لأول مرة الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن تبقى اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير.

وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.4 بالمئة إلى 0.5715 دولار أمريكي، ويتجه لتحقيق مكاسب فصلية بنحو 2.5 بالمئة.