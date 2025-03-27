الذهب يصعد وسط تزايد المخاوف حول رسوم ترامب الجمركية المضادة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد أن فاقمت الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات التوتر التجاري العالمي وقبل الموعد النهائي المحدد في الثاني من أبريل لتطبيق الولايات المتحدة لرسوم جمركية مضادة.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة ليصل إلى 3033.20 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0535 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6 بالمئة لتصل إلى 3039 دولارا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء عن رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة بدءا من الأسبوع المقبل، مما يوسع نطاق الحرب التجارية العالمية.

ويخشى المتعاملون من أن الرسوم الجمركية المضادة التي فرضها ترامب والمتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل نيسان ربما تؤدي إلى ارتفاع التضخم وإبطاء النمو الاقتصادي وتفاقم التوتر التجاري.

ودفعت المخاوف بشأن سياسات ترامب الجمركية الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 3057.21 دولار في 20 مارس آذار.

ويتوقع أكاش دوشي، الرئيس العالمي لقطاع الذهب في إس.بي.دي.آر إي.تي.إف استراتيجي، أن يتجاوز الذهب مستوى 3100 دولارا في الربع الثاني وأن "السوق قد ترتفع بنسبة تتراوح بين ثمانية بالمئة وعشرة بالمئة أخرى بحلول نهاية عام 2025 إذا استمرت الظروف المواتية الحالية للمعدن الأصفر في السوق الكلية والسوق الفورية".

ورفعت جولدمان ساكس أمس الأربعاء توقعاتها لسعر الذهب في نهاية عام 2025 من 3100 دولار إلى 3300 دولار للأونصة، مشيرة إلى تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة التي فاقت التوقعات واستمرار الطلب من البنوك المركزية.

ويترقب المستثمرون بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية، المقرر صدورها غدا الجمعة، والتي قد تلقي مزيدا من الضوء على مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع الماضي على سعر الفائدة دون تغيير، لكنه أشار إلى أنه ربما يخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. ويميل المعدن الذي لا يدر عوائد للازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وقال نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في منيابوليس، إنه على الرغم من أن البنك المركزي الأمريكي أحرز تقدما كبيرا في خفض التضخم، إلا أنه "لا يزال أمامنا المزيد من العمل" للوصول بالتضخم إلى معدل مجلس الاحتياطي الاتحادي المستهدف البالغ اثنين بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة لتصل إلى 33.68 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة ليصل إلى 971.6 دولار، وخسر البلاديوم 0.4 بالمئة ليصل إلى 964.01 دولار.