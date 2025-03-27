تراجع أرباح الشركات الصناعية في الصين خلال أول شهرين من العام

تراجعت أرباح الشركات الصناعية الرئيسية في الصين بنسبة 3ر0% سنويا خلال أول شهرين من العام الحالي، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة اليوم الخميس.

وذكر مكتب الإحصاء أن الشركات الصناعية التي لا تقل إيرادات الشركة منها عن 20 مليون يوان سنويا (79ر2 مليون دولار تقريبا) سجلت أرباحا مجمعة بنحو 99ر910 مليار يوان خلال الشهرين الماضيين.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن بيانات المكتب القول إن شركات قطاع التصنيع سجلت في أول شهرين أرباحا إجمالية بقيمة 51ر639 مليار يوان بنمو سنوي نسبته 8ر4%. وحققت شركات خدمات الكهرباء والتدفئة والغاز والمياه وشركات التوريدات أرباحا إجمالية بقيمة 45ر130 مليار يوان بنمو نسبته 5ر13% سنويا.

أما إجمالي أرباح شركات المناجم خلال أول شهرين من العام فبلغ 03ر141 مليار يوان بتراجع نسبته 2ر25% سنويا.

في الوقت نفسه، زاد إجمالي إيرادات الشركات الكبيرة في الصين خلال أول شهرين من العام بنسبة 8ر2% سنويا، بزيادة قدرها 7ر0 نقطة مئوية عن معدل النمو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال يو وينينج المحلل الاقتصادي في مكتب الإحصاء إن استمرار نمو إيرادات وأرباح الشركات الصناعية الكبيرة في الصين في بداية العام الحالي يخلق ظروفا مواتية لتعافي أرباح الشركات.