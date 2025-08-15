ارتفاع الأسهم الأسيوية بعد انخفاض البورصة الأمريكية بسبب بيانات تضخم أسعار الجملة

ارتفعت الاسهم الأسيوية بشكل عام، اليوم الجمعة، بعد تراجع بورصة وول ستريت الأمريكية أمس الخميس بسبب صدور بيانات مخيبة للآمال بشأن معدلات تضخم أسعار الجملة في الولايات المتحدة.

وانخفضت الأسهم الأمريكية بعد أن أظهرت بيانات من الحكومة الأمريكية ارتفاع أسعار الجملة في الولايات المتحدة بنسبة 3ر3% سنويا الشهر الماضي. وكان هذا أعلى بكثير من معدل 5ر2% الذي توقعه الاقتصاديون، وقد يشير إلى ارتفاع التضخم المتوقع للمستهلكين الأمريكيين مع انتقال تضخم أسعار الجملة إلى أسعار المستهلك.

وأجبرت هذه البيانات المُخيبة للآمال المتداولين على إعادة النظر في إجماعهم الواسع على أن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي سيخفض سعر الفائدة الرئيسية خلال اجتماعه المقرر في الشهر المقبل.

وارتفع مؤشر نيكاي 225 في اليابان بنسبة 2ر1% إلى 55ر43152 نقطة، بعدما أعلنت الحكومة في طوكيو نمو الاقتصاد في البلاد بنسبة سنوية بلغت 1% خلال الربع الثاني من العام. وفاقت هذه النسبة توقعات المحللين الاقتصاديين.

وارتفعت مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة طفيفة بلغت 1ر0% ليسجل 66ر3225 نقطة.

وارتفع مؤشر إس إند بي/ إيه إس إكس 200 في أستراليا بنسبة 4ر0% إلى 20ر8909 نقطة، فيما زاد مؤشر تايكس في تايوان بنسبة 3ر0%.

وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 5ر0% إلى 58ر3683 نقطة، فيما تراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 2ر1% ليسجل 45ر25216 نقطة.