الدولار يتراجع مع عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية

تراجع الدولار اليوم الأربعاء مع ضعف بيانات الثقة في الولايات المتحدة والمخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الشاملة على النمو في البلاد مما حد من ارتفاعه في الآونة الأخيرة.

وارتفع الدولار إلى 150.55 ين في جلسة التداول الآسيوية بعد نزوله إلى ما دون 150 ينا لفترة وجيزة، لكن هناك حالة من عدم اليقين بين المتعاملين في الوقت الذي يلوح فيه في الأفق أسبوع تسوده الفوضى نتيجة الرسوم الجمركية.

واستقر اليورو، الذي انخفض خلال الأسبوع من أعلى مستوى له في خمسة أشهر، عند حوالي 1.0783 دولار.

كما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.2931 دولار قبل بيانات التضخم البريطانية وتحديث للموازنة مقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم.

وينصب التركيز على الأسبوع المقبل الذي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية فيه على السيارات والرقائق والأدوية أو على الأقل تقديم تفاصيل عنها.

وحوم الدولار الأسترالي الحساس للتجارة فوق 63 سنتا مباشرة، ولم يتحرك إلا قليلا عندما جاءت بيانات التضخم الاستهلاكي في فبراير شباط أقل قليلا من المتوقع.

وقال جو كابورسو الخبير في بنك الكومنولث الأسترالي "المحرك الرئيسي للدولار الأسترالي أمام الدولار الأمريكي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وربما الأشهر المقبلة، سيكون السياسة التجارية الأمريكية الجديدة وردود فعل الحكومات الأجنبية".

وأضاف "إذا فوجئ المشاركون في السوق بأن الرسوم الجمركية الأمريكية أكبر من المتوقع وبردود انتقامية من حكومات أخرى الأسبوع المقبل، فقد يصل الدولار الأسترالي إلى مستوى 0.60 دولار في الأسابيع المقبلة".

واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5750 دولار.

وتسببت الرسوم الجمركية والتهديدات بفرضها بالفعل في تحركات غير متوقعة في أسواق العملات، كما أدت المخاوف من أنها قد تؤدي إلى تباطؤ النمو في الولايات المتحدة إلى زعزعة الافتراض بأنها ستؤدي إلى التضخم وارتفاع قيمة الدولار.

وأظهرت البيانات الصادرة أمس الثلاثاء تراجع ثقة المستهلكين الأمريكيين في مارس آذار إلى أدنى مستوى في أكثر من أربع سنوات وسلطت الضوء على أن حالة عدم اليقين تثقل كاهل الأسر.

ويتجه مؤشر الدولار إلى الانخفاض بنحو أربعة بالمئة بعدما شهد ارتفاعا قويا بين سبتمبر أيلول ويناير كانون الثاني. واستقر عند 104.32 في ساعات التداول المسائية بآسيا.

وفي الأسواق الناشئة، انخفضت الليرة التركية إلى ما دون 38 بقليل مقابل الدولار بعد أن أبلغ وزير المالية ومحافظ البنك المركزي المستثمرين بأنهما سيفعلان كل ما يلزم لتهدئة اضطرابات السوق الناجمة عن اعتقال أبرز منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان.

واقتربت الروبية الإندونيسية من أدنى مستوى لها على الإطلاق بعدما هزت المخاوف بشأن تباطؤ النمو وزيادة الإنفاق الحكومي الثقة في أكبر اقتصاد بجنوب شرق آسيا.