وفاة الرئيس التنفيذي لسامسونج إثر نوبة قلبية

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية العملاقة للإلكترونيات اليوم الثلاثاء وفاة رئيسها التنفيذي المشارك هان جونج-هي إثر نوبة قلبية ليصبح الرئيس المعين حديثا جون يونج-هيون المسؤول الحالي الوحيد للشركة التي تجري إعادة هيكلة لقطاع أشباه الموصلات المتعثر وسط تحديات تجارية.

تولى هان (63 عاما) منصب الرئيس التنفيذي لأكبر شركة في كوريا الجنوبية في عام 2022 وكان أيضا مسؤولا عن قسم الإلكترونيات الاستهلاكية والهواتف المحمولة.

وعُين جون رئيسا تنفيذيا مشاركا لشركة سامسونج الأسبوع الماضي في اجتماع المساهمين السنوي بعد ترقيته في عام 2024 لقيادة قطاع أشباه الموصلات الذي يتخلف عن منافسين مثل إس.كيه هاينكس وشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة (تي.إس.إم.سي) في قطاع رقائق الذكاء الاصطناعي العالمي.

وقالت شركة سامسونج في إفصاح للبورصة إن جون سيكون الرئيس التنفيذي الوحيد للشركة بعد وفاة هان.

وانخفض سهم سامسونج 0.5 بالمئة تماشيا مع أداء السوق الكورية الجنوبية بشكل عام.

وعانت سامسونج من انخفاض أسعار أسهمها وتراجع الأرباح في الفترة الماضية بعد تخلفها عن المنافسين في مجال رقائق الذاكرة المتقدمة وتصنيع الرقائق بموجب تعاقدات، وهو قطاع يحظى بطلب قوي من مشاريع الذكاء الاصطناعي. كما فقدت الشركة صدارتها في سوق الهواتف الاستهلاكية أمام شركة أبل.

وقال متحدث باسم الشركة إن هان وافته المنية في أحد المستشفيات اليوم الثلاثاء أثناء تلقيه العلاج من نوبة قلبية، مضيفا أنه لم يتم تحديد خليفة له بعد.

ولدى الشركة عادة هيكل إداري يضم رئيسين تنفيذيين لفصل الإشراف على قسم الإلكترونيات الاستهلاكية وأشباه الموصلات.

والتحق هان، الذي كان عضو مجلس إدارة أيضا، بشركة سامسونج منذ ما يقرب من 40 عاما وبنى مسيرته المهنية في قطاع تصنيع التلفزيونات.

وقال أحد المحللين الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الموضوع "كان هان الشخصية المحورية وراء تأثير أعمال سامسونج في مجال تصنيع التلفزيونات عالميا... ومع رحيله المفاجئ... قد يكون هناك تأثير طويل المدى على استراتيجية الشركة خاصة في مجالات مثل التسويق".