بيانات تدعم الدولار بعد حديث ترامب عن الرسوم الجمركية

سجل الدولار أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع أمام الين اليوم الثلاثاء وارتفع أمام عملات أخرى رئيسية بعد بيانات قوية عن الخدمات الأمريكية وسط تفاؤل حذر حيال الرسوم الجمركية.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرسوم التي هدد بفرضها لن تُفرض كلها في الثاني من أبريل، وربما تحصل بعض الدول على تعليق لتلك الرسوم، وهو ما ساعد الدولار والمعنويات في وول ستريت الليلة الماضية من خلال تهدئة بعض المخاوف إزاء تباطؤ محتمل في النمو بالولايات المتحدة.

وسجل الدولار في أحدث تعاملات 150.56 ين بعد أن تجاوز خلال الليل 150 ينا. ووصل إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 150.92 ين خلال التعاملات الصباحية بآسيا.

وأظهر الافتقار إلى الزخم خلال التداولات عدم اليقين في السوق بشأن الرسوم الجمركية، ودفع الدولار إلى الارتفاع.

وقال فيشنو فاراثان رئيس قسم الاقتصاد والاستراتيجية في بنك ميزوهو "حتى تظهر أدلة على من سيتم تجنيبه وإلى أي درجة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية المضادة، لا أعتقد أن الأسواق ترغب في استباق الأحداث".

ودفع مكون قوي عن الخدمات في القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات بالولايات المتحدة الصادر عن ستاندرد اند بورز جلوبال العائدات الأمريكية إلى الارتفاع وتزامن مع ضعف في اليابان، حيث انكمش قطاعا الخدمات والتصنيع.

ظل الين متخلفا لأسابيع حتى مع الضغوط التي تعرض لها الدولار بسبب المخاوف حيال الرسوم الجمركية والنمو، وذلك حتى عقد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع الماضي الذي غير المعنويات بعدما أشار البنك إلى أنه ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة.

ويتوقع المستثمرون أن يمضي بنك اليابان المركزي بوتيرة بطيئة في تشديد السياسة النقدية، مما قد يدعم الين. وأظهر محضر اجتماع بنك اليابان لشهر يناير، الذي صدر اليوم الثلاثاء، أن صناع السياسات ناقشوا وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة الأسبوع الماضي، وحذر من تفاقم حالة الضبابية المحيطة بالاقتصاد العالمي. لكن العديد من المحللين لا يزالون يتوقعون أن يتخذ البنك الخطوة التالية في الربع الثالث، على الأرجح في يوليو تموز.

كما سجل الدولار أعلى مستوى منذ السادس من مارس عند 1.0781 دولار لليورو، مع فقدان زخم الارتفاع القوي الذي شهدته العملة الموحدة.

وسجلت في أحدث تعاملات 1.0804 دولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى في أسبوعين عند 1.2883 دولار قبل أن يستقر عند 1.2935 دولار في التعاملات الآسيوية.

وصعد مؤشر الدولار للجلسة الرابعة على التوالي ليستقر عند 104.3.

ولكن مع تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على السيارات قريبا، ومع تداعيات هذه الرسوم على السوق بسبب المخاوف بشأن النمو في الولايات المتحدة، فإن التحرك التالي ليس واضحا.

وقال برنت دونيلي رئيس شركة سبيكترا ماركتس للتحليلات "يبدو أن لا أحد يعرف ماذا يفعل بالدولار".

وأضاف "تداولات اليورو/الدولار تضاءلت، وهو ما حدث أيضا مع التحرك الهائل في فروق الأسعار والأداء النسبي للأسهم".

ويبدو أن الدولار الأسترالي تلقى دعما من التفاؤل بشأن مرونة ترامب حيال الرسوم الجمركية، واستقر عند 0.6287 دولار.

وكان الدولار النيوزيلندي قريبا من أدنى مستوى في أسبوع عند 0.5725 دولار.

وبلغت عملة بتكوين المشفرة أعلى مستوى في أسبوعين عند 88771 دولارا خلال الليل، لكنها انخفضت 1.5 بالمئة إلى نحو 86497 دولارا خلال التعاملات الآسيوية.