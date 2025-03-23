إندونيسيا تعزز التعاون مع كوريا الجنوبية في مجال الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية

تعمل إندونيسيا على تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية في قطاع الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية للمساعدة على تحقيق هدفها في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 89ر31 % بحلول 2030، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية.

والتقى وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية إيرلانجا هارتارتو بنائب رئيس "إل جي كيم" ورئيس شركة المواد المتطورة التابعة لـ "إل جي كيم" دونج تشون كيم، والوفد المرافق له في جاكرتا لتسريع وتيرة التعاون.

وقال هارتارتو في بيان: "نثمن دعم مجموعة إل جي لتطوير الأنظمة البيئية للسيارات الكهربائية والطاقة النظيفة في إندونيسيا للغاية، ونأمل في تعزيز هذه الشراكة".

وأقر هارتارتو وكيم أنه ما زالت هناك إمكانية كبيرة لنمو النظام البيئي للسيارات الكهربائية في إندونيسيا، رغم تحديات مثل انخفاض الطلب العالمي على السيارات الكهربائية.