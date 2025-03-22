الذهب ينخفض مع صعود الدولار لكنه يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

تراجعت أسعار الذهب مع صعود الدولار وجني المستثمرين للأرباح لكن المعدن النفيس يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بسبب استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي وتوقعات خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 1743 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 3015.43 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة لتصل إلى 3021.40 دولار للأوقية عند التسوية.

وزاد الذهب واحدا بالمئة هذا الأسبوع.

وقال إدوارد ماير، المحلل لدى ماريكس "السوق تأخذ قسطا من الراحة حاليا. هناك بعض عمليات جني الأرباح عند هذه المستويات، بالإضافة إلى قوة الدولار .

وزاد مؤشر الدولار 0.3 بالمئة، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالدولار أعلى سعرا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال هان تان، كبير محللي السوق في إكسينيتي جروب "يشهد الذهب في المعاملات الفورية تراجعا صحيا بعد صعوده إلى مستوى غير مسبوق تجاوز 3000 دولار، ودفعت قوة الدولار في الآونة الأخيرة أيضا الذهب إلى الانخفاض".

ولا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية جديدة تسري اعتبارا من الثاني من أبريل.

وعادة ما ينظر للذهب الذي لا يدر عوائد على أنه أداة للتحوط في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية، كما يزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وسجل الذهب 16 مستوى قياسيا هذا العام ليصل إلى ذروة تاريخية عند 3057.21 دولار للأوقية أمس الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 32.97 دولار للأوقية وهبط البلاتين 1.1 بالمئة إلى 973.45 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 953.14 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لخسارة أسبوعية.