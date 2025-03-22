الدولار ينهي الأسبوع مرتفعا أمام اليورو وسط عمليات لجني الأرباح

ارتفع الدولار أمام اليورو ويتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي هذا الشهر، مع جني المستثمرين للأرباح جراء صعود اليورو في الآونة الأخيرة قبل دخول رسوم جمركية أمريكية مضادة حيز التنفيذ في الثاني من أبريل نيسان .

وتراجع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.08223 دولار ويتجه لإنهاء الأسبوع على انخفاض 0.6 بالمئة، وهي أول خسارة أسبوعية له منذ 28 فبراير شباط.

وتعرض الدولار لضغوط هذا العام بسبب المخاوف من تأثير سياسات التجارة التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب على النمو الاقتصادي الأمريكي، لكنه شهد بعض التحسن هذا الأسبوع بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنه ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة.

وأقر المجلس الاتحادي الألماني (البوندسرات)، وهو المجلس الأعلى في البرلمان، إصلاحا لقواعد الاقتراض في البلاد وصندوقا بقيمة 500 مليار يورو لتطوير البنية التحتية وإنعاش أكبر اقتصاد في أوروبا.

وخلال هذا الأسبوع أبقت بنوك مركزية رئيسية منها مجلس الاحتياطي الاتحادي وبنك إنجلترا وبنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير في إطار تقييمها للتداعيات الاقتصادية للرسوم الجمركية الأمريكية.