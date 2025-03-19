النفط يتراجع بعد اتفاق أمريكي روسي على هدنة طاقة 30 يوماً

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد موافقة روسيا على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف موسكو وكييف هجماتهما على البنية التحتية للطاقة مؤقتا، مما قد يؤدي إلى دخول المزيد من النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 70.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:06 بتوقيت جرينتش. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 66.75 دولار.

ووافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء على وقف مهاجمة منشآت الطاقة الأوكرانية، لكنه لم يُقر وقف إطلاق نار كاملا لمدة 30 يوما، وهو ما كان يأمله ترامب.

وروسيا من أكبر موردي النفط في العالم، لكن إنتاجها تراجع منذ بداية الحرب، التي دفعت الغرب إلى فرض عقوبات على قطاع الطاقة فيها.

وقال محللون إن وقف إطلاق النار المحتمل قد يخفف العقوبات، مما قد يزيد من إمدادات النفط ويخفض الأسعار.

وأثارت الرسوم الجمركية الأمريكية على كندا والمكسيك والصين مخاوف من الركود، مما أثر سلبا على أسعار النفط، إذ سيكون لذلك تأثير سلبي على الطلب على الخام.

لكن الاضطرابات المستمرة في الشرق الأوسط حدّت من انخفاض أسعار النفط.

وتعهد ترامب بمواصلة الهجمات الأمريكية على الحوثيين في اليمن، وقال إنه سيُحمّل إيران مسؤولية أي هجمات تُنفّذها الجماعة وتُعطّل حركة الملاحة في البحر الأحمر.

في غضون ذلك، أفادت السلطات الصحية الفلسطينية بأن الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة تسببت في مقتل ما لا يقل عن 400 شخص، مما زاد من مخاطر تعرض إمدادات النفط للخطر من المنطقة.

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات مخزونات النفط الخام الأمريكية تباينا في التوقعات، إذ ارتفعت مخزونات الخام بينما انخفضت مخزونات الوقود.

وأفادت مصادر في السوق، نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء، بأن مخزونات النفط الخام ارتفعت 4.59 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 مارس. وأضافت المصادر أن مخزونات البنزين انخفضت 1.71 مليون برميل، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير 2.15 مليون برميل.

ومن المقرر صدور البيانات الحكومية الرسمية اليوم الأربعاء.