تذبذب الين بعد تثبيت الفائدة اليابانية والدولار غير مستقر قبيل اجتماع المركزي

شهد سعر الين تقلبات اليوم الأربعاء بعد أن أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير مثلما كان متوقعا على نطاق واسع، بينما كافح الدولار لاستعادة بعض مكاسبه قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم.

وأبقى بنك اليابان اليوم سعر الفائدة عند 0.5 بالمئة، مما يؤكد تفضيل صانعي السياسات لقضاء المزيد من الوقت في تقييم مدى تأثير المخاطر الاقتصادية العالمية المتزايدة الناجمة عن زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على التعافي الهش لليابان.

انخفض الين مباشرة عقب القرار، إلا أن تحركات العملة أصبحت أكثر تقلبا بعد ذلك بوقت قصير. ولم يشهد الين أي تغيير يُذكر عند 149.31 مقابل الدولار.

وقال هيروفومي سوزوكي، كبير استراتيجيي سوق الصرف الأجنبي في (إس.إم.بي.سي) "قرار الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير في حد ذاته ليس مفاجئا، لذا فإن تأثيره على أسعار الصرف محدود. ومع ذلك، يبدو أن توقيت الإعلان المبكر عن المعتاد دفع الأسواق المالية إلى تفسير الأمر في البداية على أن بنك اليابان (لم يفكر) في تقديم موعد رفع أسعار الفائدة".

وسجل اليورو أعلى مستوى له في خمسة أشهر عند 1.0955 دولار في الجلسة السابقة، واقترب في أحدث تداولات من هذا المستوى عند 1.0942 دولار.

وبلغ الجنيه الإسترليني في أحدث تداولات 1.3001 دولار، ليقترب قليلا من أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 1.3010 دولار الذي سجله في الجلسة السابقة.

وصعد الدولار الأسترالي 0.07 بالمئة إلى 0.6365 دولار بعد انخفاضه 0.4 بالمئة خلال الليل مع استمرار الحذر في الإقبال على المخاطرة، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.05 بالمئة ليصل إلى 0.5818 دولار.

ومقابل سلة من العملات، استقر مؤشر الدولار عند 103.27 قرب أدنى مستوى له في خمسة أشهر الذي سجله أمس الثلاثاء عند 103.19.

انخفض الدولار بنحو أربعة بالمئة خلال الشهر، متأثرا بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير المدروسة بشأن الرسوم الجمركية، ومع تزايد المخاوف من ركود أكبر اقتصاد في العالم.

وسيكون قرار السياسة النقدية الأمريكية اليوم حاسما للمستثمرين المتحمسين لمعرفة رأي البنك المركزي في سياسات ترامب وتأثيرها على الاقتصاد الأمريكي، وكيف سينعكس ذلك على توقعات أسعار الفائدة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صانعو السياسات أسعار الفائدة دون تغيير، وسيصدرون أيضا توقعات اقتصادية جديدة في ختام الاجتماع في وقت لاحق من اليوم.