الذهب عند أعلى مستوياته مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن

سجلت أسعار الذهب ذروة قياسية متجاوزة مستوى 3000 دولار اليوم الثلاثاء للمرة الثانية خلال أسبوع، مع سعي المستثمرين للتحوط من المخاوف الاقتصادية التي أججتها سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية.

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3008.08 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:49 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3012.05 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

تجاوز الذهب حاجز 3000 دولار للأوقية لأول مرة يوم الجمعة.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة لتصل إلى 3017.60 دولار.

ودائما ما يُعد الذهب تحوطا من عدم الاستقرار الجيوسياسي، وقد قفز بأكثر من 14 بالمئة منذ بداية العام. ومنذ تولي ترامب منصبه في يناير، سجل الذهب أعلى مستوى قياسي له 14 مرة، إذ عزّز التوتر التجاري الطلب على الملاذ الآمن.

وطرح ترامب خططا لسلسلة من الرسوم الجمركية الأمريكية، بدءا من رسوم ثابتة 25 بالمئة على الصلب والألمنيوم دخلت حيز التنفيذ في فبراير شباط، ورسوما متبادلة وعلى قطاعات معينة قال إنها ستُفرض في الثاني من أبريل.

وقال إدوارد ماير، المحلل في ماريكس "يشهد الذهب ارتفاعا ملحوظا بسبب ضعف الدولار واستمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية".

وتراجع مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى له في خمسة أشهر، مما جعل الذهب أرخص للمشترين الأجانب.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 33.89 دولار للأوقية، كما زاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1004.65 دولار وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 969.6 دولار.