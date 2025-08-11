مصرف سوريا المركزي يدرس ترخيص بنوك جديدة





يدرس مصرف سوريا المركزي، ترخيص بنوك جديدة، بعد أن أبدت مصارف عربية وأجنبية اهتمامها بالدخول إلى السوق السورية، بحسب بيان صادر عن المصرف اليوم.



لدى سوريا حالياً 6 بنوك حكومية، و15 مصرفاً خاصاً، ويعمل «المركزي» للتأكد من أن مصارف البلاد تتوافق في أنظمتها وتشغيلها مع المعايير العالمية، وملائمةً لقوانين الحوكمة، كما يسعى لتأهيلها لتتمكن من المساهمة في إعادة إعمار البلاد.



وتعهد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، في مقابلة على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الجزائر، في مايو الماضي، بتقديم الدعم للشركاء الاستراتيجيين، ليستعيدوا تشغيل مصارفهم في سوريا، وقال إن هناك مناقشات مع بنوك عربية وأجنبية، أبدت اهتماماً لدخول السوق السورية، وكذلك المشاركة في عمليات إعادة الإعمار، منوهاً بأن دخول بنوك جديدة، سينعكس إيجاباً على المصارف المحلية، وعلى بيئة الأعمال في البلاد.



وقال الحصرية في تصريحات سابقة أيضاً، إن «المركزي» والنظام المصرفي السوري بدآ في «الاندماج في الاقتصاد العالمي عبر العودة إلى نظام (سويفت)، واستثمار الاحتياطيات، وتحديث الأنظمة الإلكترونية».



عادت سوريا رسمياً إلى نظام «السويفت» العالمي في مايو الماضي، ما مكّن البلاد من تنفيذ عمليات التحويلات البنكية، التي تُعتبر أساسية لتشغيل الأسواق المالية.