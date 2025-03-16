مسؤول أمريكي: بوينج فقدت ثقة الأمريكيين وتحتاج إلى رقابة صارمة

قال وزير النقل الأمريكي شون دافي إن شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات ضلت طريقها وفقدت ثقة الشعب الأمريكي بعد عطل طارئ في أثناء التحليق لطائرة بوينج 737 ماكس جديدة في يناير 2024 وحادثي تحطم مميتين في عامي 2018 و2019.

وأضاف دافي أن إدارة الطيران الاتحادية ليست مستعدة بعد لرفع سقف إنتاج 737 ماكس البالغ 38 طائرة شهريا.

وقال دافي لقناة فوكس نيوز، بعد زيارة يوم الخميس لمصنع إنتاج بوينج 737 في رينتون بولاية واشنطن، "عندما يخونون ثقة الشعب الأمريكي في سلامة وتصنيع الطائرات، سنضغط عليهم بشدة لضمان تغيير أساليبهم والبدء في العمل بشكل صحيح. لقد فقدوا الثقة".

وسافر دافي إلى واشنطن والتقى بالرئيس التنفيذي لبوينج، كيلي أورتبيرج، ومع كريس روشيلو القائم بأعمال مدير إدارة الطيران الاتحادية، وذلك على خلفية انفصال أحد أبواب طائرة 737 ماكس 9 الجديدة التابعة لشركة طيران ألاسكا العام الماضي.

وقال دافي في مؤتمر صحفي إن القيادة الجديدة لشركة بوينج تحقق تقدما.

وفي يناير 2024، فرض مدير إدارة الطيران الاتحادية في عهد الرئيس السابق جو بايدن، مايك ويتيكر، حدا أقصى بإنتاج 38 طائرة 737 ماكس شهريا بعد حادثة طائرة شركة ألاسكا.