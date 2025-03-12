المؤشر نيكاي يرتفع في جلسة متقلبة بفعل الرسوم الجمركية

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني في تعاملات متقلبة اليوم الأربعاء مع إعادة المستثمرين شراء أسهم بعد انخفاضات حادة في الجلسة السابقة، لكن المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي واصلت الضغط على المعنويات.

وبعد تذبذب بين المكاسب والخسائر خلال معظم تعاملات الصباح، ارتفع المؤشر نيكاي 0.3 بالمئة إلى 36898.83 نقطة بحلول استراحة منتصف اليوم، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9 بالمئة إلى 2695.86 نقطة.

وأشار محللون إلى عمليات إعادة شراء الأسهم بعد هبوط المؤشر نيكاي إلى أدنى مستوى في ستة أشهر أمس الثلاثاء، في حين خففت تقارير تفيد بأن أوكرانيا ستقبل اقتراحا أمريكيا لوقف إطلاق النار مع روسيا من تجنب المخاطرة.

وتفوق أداء القطاع المالي مع ارتفاع عوائد سندات الحكومة اليابانية.

وصعد قطاع البنوك 2.7 بالمئة وتقدم قطاع التأمين 2.2 بالمئة، وقادا مكاسب القطاعات البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو.

لكن المستثمرين يتوخون الحذر قبل تقرير التضخم الأمريكي المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، في حين استمرت المخاوف حيال النمو في أكبر اقتصاد في العالم وسط سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتغيرة باستمرار بشأن الرسوم الجمركية.

وقال سامويل هوانج، وهو مدير محفظة صناديق يابانية لدى إيست سبرينج للاستثمارات في سنغافورة "تحولت معنويات المستثمرين إلى الحذر وسط ظهور إشارات تفيد بأن قوة الاقتصاد الأمريكي ربما تتراجع، مع ارتفاع احتمالات حدوث ركود في الأمد القريب".

وأضاف أن المخاوف حيال النمو في الولايات المتحدة أثرت على المعنويات في سوق الأسهم اليابانية نظرا للعلاقة الوثيقة بين اقتصادي البلدين.

وخسر المؤشر نيكاي 7.8 بالمئة منذ بداية العام.

ومن بين الأسهم الرئيسية، تراجع سهم أدفانتست 2.3 بالمئة ونزل سهم مجموعة سوفت بنك 0.6 بالمئة، في حين ارتفع سهم طوكيو إلكترون 0.7 بالمئة وتقدم سهم مجموعة سوني 4.5 بالمئة.

وقفز سهم نيسان موتور 0.9 بالمئة بعد أن عينت شركة صناعة السيارات أمس الثلاثاء رئيسا تنفيذيا جديدا.