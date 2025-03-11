استمرار تراجع الذهب مع عودة الدولار إلى الارتفاع

واصلت أسعار العقود الآجلة للذهب ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي ،مع عودة الدولار إلى الارتفاع بعد تراجعه في بداية التعاملات

وبعد أن تراجع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية في التعاملات الأوروبية إلى 56ر103 نقطة، ارتفع في تعاملات نيويورك بنسبة 2ر0% إلى 06ر104 نقطة.

وأنهى الذهب التعاملات بتراجع قدره 70ر13 دولار أي بنسبة 47ر0% إلى 2891 دولار للأوقية تسليم الشهر الحالي.

وتراجع سعر الفضة بمقدار 273ر0 دولار أي بنسبة 84ر0% إلى 275ر32 دولار للأوقية تسليم الشهر الحالي. وتراجع سعر النحاس بمقدار 0675ر0 دولار أي بنسبة 44ر1% إلى 6155ر4 دولار للرطل تسليم الشهر الحالي.

ويقيم المستثمرون تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الاقتصاد الأمريكي يواجه "فترة انتقالية"، وينتظرون صدور بعض البيانات الاقتصادية الحاسمة هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن تكون البيانات المتعلقة بتضخم أسعار المستهلك والجملة في بؤرة الاهتمام إلى جانب قراءات بيانات ثقة المستهلكين وتوقعات التضخم.

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز بثت الأحد، رفض ترامب استبعاد الركود هذا العام، قائلاً "هناك فترة انتقالية" ستؤتي ثمارها في النهاية للاقتصاد.

ومع ذلك، كان وزير التجارة في حكومة ترامب، هوارد لوتنيك، أكثر حسمًا وقال "بالتأكيد لا" عندما سئل عما إذا كان ينبغي للأمريكيين الاستعداد لتباطؤ اقتصادي.

وفي صدى للمخاوف بشأن سياسات الرئيس ترامب، قال رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي جيروم باول يوم الجمعة إن المجلس ليس في عجلة من أمره لتعديل أسعار الفائدة ويظل "يركز على فصل الإشارة عن الضوضاء".

وقالت رئيسة بنك الاحتياط الاتحادي في سان فرانسيسكو ماري دالي إن عدم اليقين المتزايد بين الشركات قد يبطئ الطلب في الاقتصاد لكنه لا يتطلب تغييرًا في أسعار الفائدة.