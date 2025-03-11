الدولار يتراجع أمام الين الياباني وسط مخاوف الرسوم الجمركية

تراجع الدولار مقابل الين مع قلق المستثمرين بشأن تباطؤ اقتصادي أمريكي محتمل وعمليات بيع مستمرة في وول ستريت التي تضررت بسبب استمرار حالة عدم اليقين السياسي المحيطة بسياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب التجارية.

ومع ذلك، ارتفع الدولار مقابل بعض نظرائه الرئيسيين مثل اليورو والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني، إذ جنى المستثمرون الأرباح من تكوين مراكز شرائية في الآونة الأخيرة لتلك العملات.

والأسواق بشكل عام متأثرة بحرب تجارية محتملة بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على كبار الشركاء التجاريين قبل أن يؤجل بعضها شهرا وسط مخاوف من ركود أكبر اقتصاد في العالم.