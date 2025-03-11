أسهم تسلا تهوي بأكثر من 15% وسط مخاوف بشأن التوقعات المستقبلية

تراجعت أسهم شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية بأكثر من 15% يوم الإثنين، مما أدى إلى محو جميع المكاسب التي حققتها منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر.

وجاء الانخفاض الحاد في أعقاب خفض أحد المحللين لتوقعات تسليمات الشركة، مما زاد من الضغوط على سعر السهم.

وكان رئيس تسلا، إيلون ماسك، قد أصبح مقربا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية. وبعد فوز ترامب، شهد سهم تسلا ارتفاعا كبيرا، وبلغ ذروته في منتصف ديسمبر ، عندما وصلت قيمته إلى ضعف ما كان عليه يوم الانتخابات في أوائل نوفمبر. ومع ذلك، بدأ السعر في الانخفاض بشكل مطرد منذ ذلك الحين، وتسارعت وتيرة التراجع خلال الأسابيع الأخيرة.

وأنهت تسلا عام 2024 بأول انخفاض في تسليم السيارات منذ أكثر من عقد، على الرغم من توقعات ماسك السابقة بتحقيق نمو.

وحافظ ماسك على اهتمام المستثمرين من خلال وعوده بمشاريع مستقبلية في مجال السيارات ذاتية القيادة والروبوتات الشبيهة بالبشر، رغم أن نجاح تسلا في هذه المجالات لا يزال غير مؤكد.

ولا تزال الشركة تتمتع بتقييمات سوقية مرتفعة مقارنة بشركات صناعة السيارات التقليدية. ففي منتصف ديسمبر ، وصلت القيمة السوقية لتسلا إلى أكثر من 5ر1 تريليون دولار، حيث تم تداول السهم عند حوالي 480 دولارا. لكن بحلول يوم الإثنين، تراجع سعر السهم إلى نحو 222 دولارا، مما خفض القيمة السوقية لتسلا إلى حوالي 715 مليار دولار.