الصين تفرض رسوما جمركية مضادة على بعض المنتجات الكندية

أعلنت الصين فرض رسوم جمركية على بعض المنتجات الزراعية والغذائية الكندية اليوم السبت ردا على‭ ‬الرسوم التي فرضتها كندا على السيارات الكهربائية ومنتجات الصلب والألمنيوم الصينية.

وقالت وزارة التجارة في بيان إن رسوما جمركية بنسبة 100 بالمئة ستطبق على بعض المنتجات الزراعية والغذائية الكندية اعتبارا من 20 مارس، بينما ستفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 بالمئة على المأكولات البحرية ولحم الخنزير.

تضيف هذه الخطوة جبهة جديدة لحرب تجارية مدفوعة إلى حد كبير بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين. وقالت وزارة التجارة الصينية إن الرسوم الجمركية الكندية بنسبة 100 بالمئة على السيارات الكهربائية الصينية والرسوم بنسبة 25 بالمئة على منتجاتها من الألمنيوم والصلب "تنتهك بشكل خطير قواعد منظمة التجارة العالمية وتشكل ... إجراءات تمييزية تضر بشدة بحقوق ومصالح الصين المشروعة".