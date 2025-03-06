توقع ارتفاع توزيعات أرباح "بانكوك بنك" بنسبة 22%

من المتوقع أن يرفع مصرف بانكوك بنك التايلندي توزيعاته النقدية خلال العام المقبل بنسبة 22% إلى 55ر8 باهت للسهم الواحد، في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى 7 باهت للسهم وفقا لنموذج توقعات التوزيعات النقدية لوكالة بلومبرغ للأنباء.

وأشارت بلومبرغ إلى أن أخر توزيعات نصف سنوية معلنة من جانب البنك كانت 50ر6 باهت للسهم، في حين كان العائد المتوقع سابقا 75ر4% من حقوق ملكية المساهمين.

ووفقا للتقديرات الجديدة، يصل العائد على حقوق الملكية إلى 80ر5% بزيادة قدره 361 نقطة أساس عن العائد على سندات الخزانة العشرية التايلندية ويبلغ 19ر2% فقط.

وفي الوقت نفسه، تشير التوقعات إلى أن الشركات المدرجة في بورصة تايلاند للأوراق المالية ستصرف عوائد بمعدل 61ر4% في المتوسط خلال الـ 12 شهرا المقبلة.