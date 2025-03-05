ارتفاع أسهم أوروبا مع تخفيف ألمانيا "مكابح" الديون

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بعد أسوأ أداء يومي لها فيما يزيد عن ستة أشهر بعد أن وافق ساسة ألمان على تخفيف ما يسمى بمكابح الديون في البلاد.

وقفز مؤشر الأسهم القيادية في ألمانيا 2.6 بالمئة بحلول الساعة 08.11 بتوقيت غرينتش مقتربا من أعلى مستوى قياسي.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 بالمئة غداة تسجيله أسوأ أداء يومي له منذ أغسطس 2024 مع بدء سريان رسوم جمركية جديدة فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 25 بالمئة على الواردات من المكسيك وكندا.

واتفق الحزبان اللذان يتفاوضان على تشكيل الحكومة المقبلة في ألمانيا على إنشاء صندوق للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو (534 مليار دولار) وتخفيف القواعد المالية لتعزيز الإنفاق الدفاعي وتنشيط النمو.

وقفز عائد السندات الألمانية القياسية لأجل 10 سنوات 20 نقطة أساس إلى 2.680 بالمئة.

وتقدمت أسهم شركات البناء وصناعة الأسلحة في البلاد. وارتفع سهم شركة هايدلبرج ماتيريالز لصناعة الأسمنت 7.8 بالمئة وزاد سهم بيلفينجر للخدمات الصناعية 11.7 بالمئة وكسب سهم مجموعة هوختيف للإنشاءات 7.6 بالمئة.

وصعد سهما راينميتال ورينك للصناعات الدفاعية 1.3 بالمئة و5.5 بالمئة على الترتيب.

وقاد مؤشر البنوك الأوروبية مكاسب القطاعات بارتفاعه أربعة بالمئة تقريبا.

وانخفض سهم أديداس 3.3 بالمئة بعد أن توقعت شركة الملابس والأدوات الرياضية تباطؤ نمو المبيعات قليلا إلى 10 بالمئة في 2025.