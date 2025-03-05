ارتفاع أرباح تشغيل فري نت الألمانية خلال العام المالي الماضي

أعلنت شركة الاتصالات وتوفير محتوى الإنترنت الألمانية فري نت اليوم الأربعاء نمو أرباح التشغيل قبل حساب الضرائب والفوائد ومعدل الإهلاك خلال العام المالي الماضي بنسبة 5ر3% سنويا إلى 5ر521 مليون يورو مقابل 9ر503 ملايين يورو في العام السابق، بفضل التأثير الإيجابي غير المتكرر لصفقة بيع عناوين بروتوكول إنترنت (آي.بي) بقيمة 4ر18 مليون يورو.

في الوقت نفسه زادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي بنسبة 9ر3% سنويا إلى 478ر2 مليار يورو مقابل 385ر2 مليار يورو في العام السابق. وجاء هذا النمو بشكل أساسي نتيجة ارتفاع عدد المشتركين في منصة وايبو دوت تي.في التي سجلت زيادة قدرها 571 ألف مشترك.

وأشارت الشركة إلى أن الأرقام الأساسية تشير حصريا إلى نتائج العمليات المستمرة. وقد توقفت أنشطة شركة جرافيس تماما في نهاية يونيو الماضي. وتم إعلان نتائج جرافيس بشكل منفصل باعتبارها نشاط متوقف.

في الوقت نفسه يعتزم المجلس التنفيذي للشركة اقتراح زيادة التوزيعات النقدية للمساهمين بنسبة 3ر11% إلى 97ر1 يورو للسهم الواحد، خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة في العام الحالي، مقابل 77ر1 يورو للسهم تم توزيعها في العام الماضي. كما يدرس المجلس إمكانية إطلاق برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة 100 مليون يورو.