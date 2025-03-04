"أوبك بلاس" تعتزم زيادة إنتاج النفط تدريجيا بدءا من أبريل

تعتزم الدول الثماني المصدرة للنفط ضمن مجموعة أوبك بلاس، التي كانت قد اتفقت على تخفيضات طوعية في الإنتاج، زيادة إنتاج النفط بشكل طفيف مجددا خلال الأسابيع المقبلة.

وأعلنت هذه الدول، عقب اجتماع عبر الإنترنت يوم الإثنين، أنها ستبدأ تدريجيا في رفع التخفيض الذي بلغ 2ر2 مليون برميل يوميا، والذي تم الاتفاق عليه لعام 2023، اعتبارا من أبريل وبشروط معينة.

ويحتوي كل برميل نفط قياسي على 159 لترا من النفط. وأشار أعضاء أوبك بلاس إلى توقعات إيجابية في السوق.

وتلتزم الدول المصدرة للنفط ضمن المجموعة بقرار اتُّخذ في ديسمبر. وتضم المجموعة دولا مثل السعودية وروسيا والإمارات العربية المتحدة والكويت.

ومع ذلك، قد يتم تعليق هذا الإجراء أو التراجع عنه اعتمادا على ظروف السوق، وفقا لما ذكرته أوبك.

وأكدت المنظمة أن هذه المرونة ستتيح لها مواصلة دعم استقرار سوق النفط.

ويضم تحالف أوبك بلاس أكثر من 20 دولة، ويمثل ما يقرب من 40% من إجمالي إنتاج النفط الخام العالمي.