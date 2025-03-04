نيكاي يهبط بأكثر من 1% بفعل خسائر وول ستريت وقوة الين

هبط المؤشر نيكاي الياباني بأكثر من واحد بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء متأثرا بانخفاض وول ستريت الليلة الماضية وارتفاع الين مع دخول الرسوم الجمركية الأمريكية على كندا والمكسيك حيز التنفيذ كما هو مخطط في وقت لاحق من اليوم.

وانخفض نيكي 1.3 بالمئة إلى 37287.73 نقطة بحلول الساعة 0015 بتوقيت جرينتش في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 بالمئة.

وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على انخفاض حاد أمس الاثنين بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء فرض رسوم جمركية 25 بالمئة على كندا والمكسيك اعتبارا من اليوم الثلاثاء، حيث سجل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكبر انخفاض يومي له منذ 18 ديسمبر كانون الأول.

وأكد ترامب أيضا أنه سيزيد الرسوم الجمركية على جميع الواردات الصينية إلى 20 بالمئة من 10 بالمئة.

في غضون ذلك، ارتفع الين مقابل الدولار، مما أدى إلى انخفاض أسهم المصدرين وتراجع معنويات المستثمرين.

وكان أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي سهم فوروكاوا إلكتريك الذي هوى 8.9 بالمئة، تلاه سهم أدفانتست كورب بتراجعه 7.9 بالمئة وفوجيكورا بعد نزوله 7.2 بالمئة.