الذهب يصعد مع تراجع الدولار والضبابية بشأن اتفاق السلام في أوكرانيا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بدعم من ضعف الدولار، في حين أدى التعثر في تحقيق السلام في أوكرانيا والمخاوف بشأن سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية إلى تعزيز الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وبحلول الساعة 0303 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2866.76 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 2880.50 دولار للأوقية.

ونزل مؤشر الدولار 0.4 بالمئة متراجعا عن أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كالفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا "من المرجح أن يكون الاتجاه الصعودي المبكر للذهب في آسيا اليوم مدفوعا بعوامل الخطر الجيوسياسية بسبب التعثر في اتفاق السلام المتوقع بين أوكرانيا وروسيا".

انتهى اجتماع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة باشتباك حاد، مما أضاف حالة من الضبابية إلى الأسواق المالية المضطربة بالفعل بسبب ضعف البيانات الاقتصادية والتقلبات حول السياسات التجارية الأمريكية.

وقال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك يوم الأحد إن الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك ستدخل حيز التنفيذ غدا الثلاثاء، لكن ترامب سيقرر ما إذا كان سيلتزم بالمستوى المخطط له البالغ 25 بالمئة.

وقال ترامب إنه سيضيف تعريفات جمركية أخرى بنسبة 10 بالمئة على السلع الصينية غدا الثلاثاء، وهو ما يضاعف فعليا الرسوم البالغة 10 بالمئة التي فرضت في الرابع من فبراير شباط.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة انخفض بشكل غير متوقع في يناير كانون الثاني، لكن ارتفاع التضخم قد يوفر ذريعة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لإرجاء خفض أسعار الفائدة لبعض الوقت.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 945.45 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 928.54 دولار للأوقية. وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 31.30 دولار للأوقية.