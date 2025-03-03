كوريا الجنوبية: نمو قروض الأسر في فبراير بأسرع وتيرة منذ 4 سنوات

أظهرت بيانات مالية، أن الائتمان المنزلي في كوريا الجنوبية زاد بأسرع وتيرة له خلال أربع سنوات في فبراير ، وسط سوق العقارات الصاعدة في المناطق الراقية في جنوب سول.

وارتفعت قروض الأسر المستحقة المقدمة من جميع المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك التجارية وبنوك الادخار وشركات التأمين والأوراق المالية، بنحو 5 تريليونات وون ( 42ر3 مليار دولار) في فبراير مقارنة بالشهر السابق عليه، وهي أكبر زيادة شهرية في شهر فبراير منذ عام 2021، عندما نمت قروض الأسر بمقدار 7ر9 تريليونات وون عن الشهر السابق له، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية .

وقفزت القروض من البنوك التجارية الخمسة الكبرى في كوريا الجنوبية، بما في ذلك بنك كيه بي كوكمين، وبنك شينهان، وبنك هانا، بأكثر من 3 تريليونات وون الشهر الماضي.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت القروض من مؤسسات الادخار، مثل بنوك الادخار والبنوك عبر الإنترنت والاتحادات الائتمانية بأكثر من تريليون وون.

ويعزو الخبراء الارتفاع الحاد إلى عوامل موسمية في المقام الأول، لكنهم يحذرون من أن قروض الأسر قد ترتفع أكثر في الأشهر المقبلة بسبب ارتفاع أسعار العقارات، وقد تحركت السوق صعوديا بسبب قرار رفع قيود مناطق تصاريح المعاملات العقارية في مناطق جانجنام الراقية في جنوب سول.

ووفقا لبيانات صناعية منفصلة، ارتفعت أسعار المساكن في المناطق الأربع الرئيسية بنسبة 36ر0% في الأسبوع الثاني من فبراير مسجلة أعلى نمو أسبوعي منذ الأسبوع الرابع من أغسطس من العام الماضي.