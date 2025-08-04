وزير المالية الألماني: اتفاقية الجمارك مع الولايات المتحدة كشفت نقاط ضعف أوروبية



بعد اتفاقية الجمارك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ذكر وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، أنه يتعين على ألمانيا استخلاص النتائج.



وقال كلينجبايل في تصريحات لمحطة «دويتشلاند فونك» الألمانية قبل اجتماعه مع نظيره الأمريكي في واشنطن: «أعتقد أن نقاط ضعفنا قد انكشفت بالفعل في نزاعنا مع الأمريكيين بشأن قضية الرسوم الجمركية، وعلينا استخلاص النتائج من ذلك»، مؤكداً ضرورة العمل بشكل أوثق مع شركاء آخرين مثل كندا وبريطانيا، وقال: «يجب أن نصبح أقوى».



وأكد كلينجبايل مجدداً أنه من الجيد حالياً التوصل إلى حل، مضيفاً في المقابل أنه حان الوقت أيضاً أن يتدبر الأوروبيون «ماذا حدث بالفعل في الأسابيع القليلة الماضية؟»، مشيراً إلى أن إنهاء محتملاً للتجارة العالمية الحرة سيكون بمثابة «انتكاسة».



وأكد كلينجبايل، الذي يشغل أيضاً منصب نائب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أنه كان يتمنى نتيجة أفضل في المفاوضات مع الولايات المتحدة. وبصفته وزيراً للمالية يرى كلينجبايل أنه من الضروري الآن معرفة ما هو ممكن لحماية الوظائف والقوة الاقتصادية في ألمانيا، وخصوصاً في قطاع الصلب، موضحاً أنه نفسه لديه علامات استفهام حول الاتفاق فيما يتعلق بقطاع الصلب ونظام الحصص المحتمل.



وتوجه كلينجبايل، الذي يتزعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى الولايات المتحدة، أمس الأحد، للقاء وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الاثنين، من بين أمور أخرى.

وتوصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مؤخراً إلى اتفاق بشأن النزاع حول الرسوم الجمركية، وينص الاتفاق بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.