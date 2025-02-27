تحت وطأة الجفاف.. المغرب يطلب من مواطنيه عدم ذبح الأضاحي هذا العام

طلب العاهل المغربي محمد السادس من المغاربة الامتناع عن طقس ذبح الأضاحي في عيد الأضحى الذي يحل في يونيو حزيران هذا العام بسبب انخفاض عدد رؤوس الماشية والأغنام في البلاد بسبب جفاف استمر لسنوات.

تشير أرقام رسمية إلى انخفاض عدد رؤوس الماشية والأغنام في المغرب 38 بالمئة في 2025 منذ آخر تعداد قبل تسع سنوات بسبب موجات الجفاف المتتالية.

وقال العاهل في رسالة قرأها نيابة عنه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق ونقلتها القناة التلفزيونية المغربية الأولى "حرصنا على تمكينكم من الوفاء بهذه الشعيرة الدينية في أحسن الظروف يواكبه واجب استحضارنا لما يواجه بلادنا من تحديات مناخية واقتصادية أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية".

وأضاف "أخذا بعين الاعتبار أن عيد الأضحى هو سنة مؤكدة مع الاستطاعة، فإن القيام بها في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضررا محققا بفئات كبيرة من أبناء شعبنا، لا سيما ذوي الدخل المحدود".

انخفضت نسبة هطول الأمطار هذا العام 53 بالمئة مقارنة بمتوسط ​​​​السنوات الثلاثين الماضية، وهو ما تسبب في عجز بمراعي تغذية الماشية. وانخفض إنتاج اللحوم، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلية وزيادة واردات الماشية والأغنام الحية واللحوم الحمراء.

ووقعت البلاد مؤخرا صفقة لاستيراد ما يصل إلى 100 ألف رأس من الأغنام من أستراليا. وفي ميزانية 2025، علق المغرب رسوم الاستيراد وضريبة القيمة المضافة على المشية والأغنام والإبل واللحوم الحمراء للحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية.

وسبق للعاهل المغربي الراحل الحسن الثاني أن أوصى بعدم ذبح الأضاحي ثلاث مرات في الأعوام 1963 و1981 و1996 لأسباب مشابهة.