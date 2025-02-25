بنك كوريا الجنوبية المركزي يخفض سعر الفائدة

قام بنك كوريا المركزي اليوم الثلاثاء بخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في محاولة لدعم النمو الاقتصادي وسط ضعف الطلب المحلي وحالة عدم اليقين داخليا وخارجيا.

وخفضت لجنة السياسة النقدية في بنك كوريا سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25ر0 نقطة مئوية ليصل إلى 75ر2% خلال اجتماعها لتحديد سعر الفائدة في سول، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وجاءت هذه الخطوة بعد شهر واحد من قرار تجميد سعر الفائدة، والذي كان يهدف إلى دعم العملة المحلية الضعيفة مع تقييم تأثير عمليتي خفض سعر الفائدة في اجتماعي أكتوبر ونوفمبر وأكد قرار الثلاثاء على تركيز البنك المركزي على تحفيز النمو الاقتصادي، حيث خفض توقعاته لنمو رابع أكبر اقتصاد في آسيا لعام 2025 إلى 5ر1% مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 9ر1%.