الرسوم الأمريكية تهدد المزارعين بزيادة في أسعار المعدات عالمياً



يُتوقع أن يبدأ المزارعون قريباً في التأثر بتداعيات الرسوم الجمركية، التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي ستنعكس على شكل ارتفاع في أسعار الآلات المستخدمة في زراعة ومعالجة وحصاد الحقول.



هذا التحذير جاء من شركتي «إيه جي سي أو» (AGCO) و«سي إن إتش إندستريال» (CNH Industrial NV)، حيث أشارتا إلى أن تصاعد الرسوم الجمركية سيجبر مصنّعي المعدات الزراعية على تمرير التكاليف الإضافية إلى المزارعين، سواء داخل الولايات المتحدة أو في بقية أنحاء العالم، فعلى سبيل المثال يُصنع عدد من الجرارات والحصادات الفاخرة من طراز «فيندت» (Fendt) التابعة لشركة «إيه جي سي أو» في أوروبا، حيث وافق الاتحاد الأوروبي على تطبيق رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم صادراته إلى الولايات المتحدة، وبدلاً من تحميل منتج واحد فقط كامل العبء السعري قررت الشركة توزيع هذه الزيادة على مختلف منتجاتها.



وضح إريك هانسوتيا، الرئيس التنفيذي لشركة إيه جي سي أو«(AGCO)، في مقابلة: «لدينا كم هائل من التكاليف التي يجب استيعابها بطريقة ما، ونسعى إلى توزيعها قدر الإمكان، في جميع أنحاء العالم، وعلى جميع المنتجات».



لا تزال تداعيات الرسوم الجمركية غير محددة، إذ حددت أحدث قرارات ترامب حداً أدنى للرسوم بنسبة 10%، وهذا يدفع الشركات إلى رسم سيناريوهات أكثر تعقيداً لمحاولة الحد من التكاليف مع الحفاظ على الأرباح، وتوقعت «إيه جي سي أو» حالياً ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 1% خلال عام 2025، إلا أن هذه التقديرات قد تتغير.



في السياق ذاته أعلنت شركة «سي إن إتش»(CNH)، التي تمتلك علامات تجارية مثل «كيس آي إتش»(Case IH)، و«نيو هولاند»(New Holland)، أنها رفعت أسعار معداتها الخاصة بموديلات عام 2026، دون أن تحدد قيمة الزيادة، ويأتي ذلك في أعقاب ارتفاع الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم في وقت سابق من العام، ما أدى إلى صعود تكاليف المواد في السوق الأمريكية.



وفي مكالمة هاتفية مع المستثمرين قال جيمس نيكولاس، المدير المالي لشركة «سي إن إتش»: «من المهم الإشارة إلى أن معظم المعدات المبيعة خلال هذا الربع لم تتأثر بعد بشكل كبير بالزيادات الناتجة عن الرسوم الجمركية». وأضاف أن «هذه التأثيرات ستصبح أكثر وضوحاً خلال النصف الثاني من العام، مع تدفق المخزون المتأثر بالرسوم عبر خطوط الإنتاج لدينا».



تأتي احتمالات ارتفاع أسعار المعدات الزراعية بالنسبة للمزارعين في وقت يواجهون فيه أيضاً انخفاضاً في أسعار المحاصيل، ما يقلص قدرتهم على الإنفاق، كما أشارت «سي إن إتش» إلى ارتفاع معدلات التعثر في سداد القروض بين المزارعين البرازيليين، رغم أن هذا الضغط يبدو أنه بلغ ذروته.

وقال نيكولاس: «إنها فترة عصيبة على المزارعين في البرازيل».