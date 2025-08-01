تعافي مبيعات السيارات الكهربائية الصينية في أوروبا في يونيو

تجاوزت حصة مبيعات شركات السيارات الصينية نسبة عشرة بالمئة من إجمالي حجم سوق السيارات الكهربائية في أوروبا في يونيو الماضي، لتحقق بذلك تعافياً كاملاً بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الشركات الصينية العام الماضي.

وكشفت بيانات مؤسسة داتا فورس للأبحاث التسويقية أن شركات السيارات الصينية، وعلى رأسها شركة بي.واي.دي، استحوذت على 6ر10% من مبيعات جميع السيارات الكهربائية بأسرها في المنطقة، في أعلى معدل لها منذ النسبة القياسية التي تم تسجيلها في يونيو من العام الماضي وبلغت 1ر11%.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن الشركات الصينية باعت أعداداً قياسية من السيارات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية التي تضم النرويج وسويسرا، بحسب بيانات مؤسسة داتا فورس. ولكن وضع الشركات الصينية في أوروبا بشكل عام مازال متواضعا.

ونقلت بلومبرج عن جوليان ليتسينجر المحلل الاقتصادي في داتا فورس قوله: "في سوق السيارات الكهربائية، نجحت الحمائية الأوروبية".

وقد قامت الشركات الصينية بعدة تعديلات للاستمرار في التوسع في الأسواق الأوروبية بما في ذلك بناء قدرات تصنيع محلية لتجاوز الرسوم الجمركية الأوروبية التي دخلت حيز التنفيذ أواخر العام الماضي.

وتختلف الرسوم الجمركية الأوروبية من شركة لأخرى، وتسري على جميع السيارات الكهربائية التي يتم تصنيعها في الصين بما في ذلك سيارات شركات تسلا وبي إم دبليو وفولكس فاجن.