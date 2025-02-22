تراجع حاد في وول ستريت عند الإغلاق وسط مخاوف بشأن الاقتصاد والرسوم الجمركية

هبطت الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة، لتتواصل موجة بيعها في أعقاب تقارير اقتصادية غير مشجعة، وتختتم أسبوعا قصيرا بسبب عطلات أثرت عليها فيه تهديدات جديدة بفرض رسوم جمركية ومخاوف من تراجع طلب المستهلكين.

ونزلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة في أعقاب البيانات، واستمرت في النزول خلال تعاملات ما بعد الظهيرة. كما سجلت المؤشرات الثلاثة خسائر أسبوعية حادة.

وأشارت بيانات أولية إلى أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 تراجع 104.01 نقطة بما يعادل 1.70 بالمئة إلى 6013.46 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 434.97 نقطة أو 2.20 بالمئة إلى 19524.01 نقطة. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 751.33 نقطة أو 1.69 بالمئة إلى 43428.02 نقطة.