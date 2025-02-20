شركات السيارات الكورية تستعد للتعامل مع رسوم ترامب

تدرس شركات صناعة السيارات الكورية الجنوبية استراتيجيات التعامل مع الرسوم الكبيرة التي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على واردات بلاده من السيارات.

وأشار ترامب إلى اعتزامه الإعلان عن تفاصيل هذه الرسوم في الشهر المقبل.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مراقبين القول إن مجموعة هيونداي موتور جروب أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية تستعد لمثل هذه الرسوم منذ إعادة انتخاب ترامب، من خلال تسريع جهودها لزيادة طاقتها الإنتاجية داخل الولايات المتحدة.

وتستهدف الشركة الكورية الجنوبية زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع هيونداي موتور جروب ميتابلانت أمريكا في ولاية جورجيا الأمريكية من 300 ألف سيارة إلى 500 ألف سيارة سنويا.

كما تخطط الشركة للاستفادة من مصنعيها في ألاباما وجورجيا اللذين يصل إنتاجهما إلى 1ر356 ألف سيارة و340 ألف سيارة على الترتيب لزيادة إجمالي طاقتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.

يذكر أنه من بين 7ر1 مليون سيارة باعتها هيونداي وتابعتها كيا كورب في الولايات المتحدة خلال العام الماضي، كان حوالي 60% منها مصنوعة في كوريا الجنوبية.

كما أن جي.إم كوريا الفرع الكوري الجنوبي لمجموعة جنرال موتورز الأمريكية تبيع حوالي 84% من إنتاجها في السوق الأمريكية.

لذلك تراقب الشركة تغييرات سياسة الرسوم الأمريكية عن كثب. ويشير المراقبون إلى أن جنرال موتورز قد تنقل إنتاج جي.إم كوريا إلى مصانعها في الولايات المتحدة.

كما تدرس شركات صناعة مكونات السيارات الكورية الجنوبية جدوى زيادة إنتاجها في الولايات المتحدة.