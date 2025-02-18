الذهب يرتفع بفعل مخاوف من تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية

ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الثلاثاء مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض المزيد من الرسوم الجمركية في التأثير على المعنويات، مما عزز جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن وسط مخاوف من حرب تجارية عالمية محتملة.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2898.99 دولار عند الساعة 0030 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الأميكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2912.60 دولار.

وقالت عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ميشيل بومان أمس الاثنين إنها تريد زيادة الاقتناع بأن التضخم سينخفض أكثر هذا العام قبل خفض أسعار الفائدة مرة أخرى، خاصة في ظل حالة عدم اليقين بشأن تأثير سياسة إدارة ترامب الجديدة الخاصة بالتجارة وغيرها من السياسات.

ومنذ توليه منصبه، فرض ترامب رسوما جمركية 10 بالمئة على الواردات الصينية، وأعلن فرض رسوم 25 بالمئة على السلع من المكسيك والواردات غير المرتبطة بالطاقة من كندا قبل أن يرجئ تطبيقها، وحدد موعدا لفرض رسوم 25 بالمئة على الصلب والألومنيوم المستوردين، ويخطط لفرض رسوم مضادة على جميع الدول التي تفرض رسوما على الواردات الأمريكية.

ويُنظر إلى الذهب على أنه وسيلة تحوط تقليدية من ارتفاع التضخم وعدم اليقين الجيوسياسي.

ومن المقرر أن يتحدث مسؤولو البنك المركزي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم لإعطاء المزيد من الأفكار والرؤى عن مسار السياسة النقدية.

وفي الوقت نفسه، رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب إلى 3100 دولار للأوقية من 2890 دولارا للأوقية بحلول نهاية عام 2025 بسبب الطلب الأعلى هيكليا من البنوك المركزية.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، اتفقت مجموعة من الزعماء الأوروبيين في اجتماع في باريس أمس على استعدادهم لمنح أوكرانيا ضمانات أمنية، لكنهم حذروا من وقف لإطلاق النار دون اتفاق سلام في الوقت نفسه.

وبخصوص المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 32.37 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 980.29 دولار، وصعد البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 976.35 دولار.