انخفاض كبير في عجز تجارة السلع الأمريكي في يونيو

انخفض العجز في تجارة السلع الأمريكية بشكل كبير في يونيو وسط تراجع الواردات، مما عزز توقعات الاقتصاديين بأن من المحتمل أن تكون التجارة مسؤولة عن الكثير من الانتعاش المتوقع في النمو الاقتصادي في الربع الثاني.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة اليوم الثلاثاء إن العجز في تجارة السلع تقلص بنسبة 10.8 بالمئة إلى 86.0 مليار دولار الشهر الماضي.

وكان اقتصاديون توقعوا في استطلاع لرويترز ارتفاع العجز في تجارة السلع إلى 98.20 مليار دولار.

وانخفضت واردات السلع بمقدار 11.5 مليار دولار إلى 264.2 مليار دولار. وتراجعت صادرات السلع 1.1 مليار دولار إلى 178.2 مليار دولار.

وأدى تدفق الواردات، نتيجة سعي الشركات إلى الاستيراد قبل فرض رسوم جمركية أعلى على السلع الأجنبية، إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 0.5 بالمئة خلال الربع من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة الأمريكية تقديراتها المسبقة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني غدا الأربعاء.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين أن يسجل النمو الاقتصادي انتعاشا بمعدل 2.4 بالمئة في الربع من أبريل إلى يونيو.