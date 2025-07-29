وزير التجارة الأمريكي يتوقع تمديد الهدنة مع الصين 90 يوماً



قال وزير التجارة هوارد لوتنيك إن تمديد الهدنة التجارية مع الصين لمدة 90 يوماً يعد نتيجة مرجحة، في ظل المفاوضات الجارية بين البلدين في استكهولم.

وأضاف لوتنيك في مقابلة يوم الإثنين على قناة «فوكس نيوز» رداً على سؤال بشأن التقارير التي تشير إلى أن البلدين يفكران في الإبقاء على اتفاق التعرفة الجمركية لمدة ثلاثة أشهر إضافية: «هل هذه نتيجة مرجحة؟ بالتأكيد، يبدو الأمر كذلك، لكن دعونا نترك القرار للرئيس ترامب».

جاءت تعليقات الوزير بعد انطلاق جولة جديدة من المحادثات بين أكبر اقتصادين في العالم في استكهولم، حيث ترأس نائب رئيس الوزراء الصيني خي ليفينغ ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الوفدين.



وشهدت جولات سابقة اتفاق واشنطن وبكين على خفض الرسوم الانتقامية وتخفيف القيود على تصدير بعض التقنيات والمعادن النادرة، ما ساهم في تهدئة التوترات التي هزت الأسواق المالية، في ظل مضي ترامب قدماً في تنفيذ أجندة جمركية شاملة.



ترامب يترأس القرارات

من المقرر أن تنتهي صلاحية ذلك الاتفاق في 12 أغسطس، ما دفع إلى إجراء محادثات جديدة تهدف إلى تمديد الهدنة ومنح الولايات المتحدة والصين مزيداً من الوقت لمعالجة قضايا مثل الرسوم المرتبطة بالاتجار بالفنتانيل التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والمخاوف بشأن مشتريات الصين من النفط الروسي والإيراني الخاضع للعقوبات. ومن المقرر أن يواصل الطرفان المحادثات يوم الثلاثاء.

وتتزامن محادثات التجارة مع الصين مع استعداد الولايات المتحدة لمهلة منفصلة تتعلق بشركاء تجاريين آخرين، حيث من المقرر أن تدخل «الرسوم المتبادلة» حيز التنفيذ في الأول من أغسطس على عشرات الاقتصادات.



وكان ترامب قد كشف عن تلك المعدلات في أبريل، قبل أن يجمدها بعد أن أثارت اضطراباً في الأسواق، وأعطى الدول فرصة للتفاوض على خفض الرسوم مع الولايات المتحدة.

لكن تلك الفترة شهدت عدداً قليلاً من الاتفاقات رغم أن ترامب مدد المهلة الأولى التي كانت محددة منتصف يوليو إلى أغسطس.

وقد بدأ الرئيس بإصدار رسائل يحدد فيها من جانب واحد معدلات الرسوم للدول التي لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق. وقال ترامب إن المزيد من الرسائل ستوجه لأكثر من 150 دولة. وفي وقت سابق يوم الإثنين، قال إنه يدرس فرض رسوم جمركية تتراوح بين 15% و20% على تلك الدول المتبقية.

لوتنيك أشار إلى إن ترامب لا يزال يدرس إمكانية التوصل إلى اتفاقات، رغم أن الموعد النهائي بعد أيام قليلة. وأضاف: «لقد أبرم صفقات ضخمة. كل الأوراق بين يديه فعلياً»، مضيفاً: «كما قال، هو من سيقرر ما هو معدل الرسوم الجمركية، وكم ستفتح هذه الدول أسواقها».

وتابع: «هذا ما سنفعله هذا الأسبوع. سننظر في بعض الاتفاقات. ما سيقوم به ترامب أساساً هو تحديد معدل الرسوم الجمركية للجميع، والقيام بذلك بحلول نهاية الأسبوع».



اليابان وكوريا تسعيان إلى صفقات

أظهر ترامب استعداداً لخفض الرسوم للدول التي تتقدم بعروض جديدة حتى بعد إعلان الرسوم المفروضة عليها، بما في ذلك اليابان التي أبلغت بأنها تواجه رسوماً بنسبة 25% في الأول من أغسطس، لكنها تمكنت من خفضها إلى 15%، بما في ذلك على صادراتها الحيوية من السيارات، في صفقة قال الرئيس الأمريكي إنها ستتضمن إنشاء صندوق بقيمة 550 مليار دولار للاستثمار في الولايات المتحدة.



كما تسعى كوريا الجنوبية إلى التوصل إلى اتفاق، إذ يناقش المفاوضون إنشاء صندوق خاص بها للاستثمار في مشاريع داخل الولايات المتحدة مقابل خفض معدل الرسوم الجمركية، بما في ذلك على صادرات السيارات.

وقال لوتنيك إن المفاوضين الكوريين الجنوبيين «سافروا إلى اسكتلندا»، حيث يقوم ترامب برحلة، للاجتماع مع وزير التجارة الأمريكي وممثل التجارة الأمريكي جيميسون غرير. وتابع: «أعني، فكّر فقط كم يرغبون فعلاً، فعلاً، في إبرام صفقة».