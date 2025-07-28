«الاتفاق الأمريكي الأوروبي» ينعش سوق الأسهم الألمانية

أبدى المستثمرون في سوق الأسهم الألمانية ارتياحهم لاتفاقية الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ما دفع مؤشر "داكس" الرئيسي للارتفاع بنسبة 9ر0% في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين ليصل إلى 24437 نقطة.

واقترب مؤشر داكس من أعلى مستوى قياسي له عند 24639 نقطة الذي سجله قبل ثلاثة أسابيع تقريبا.

كما ارتفع مؤشر "إم داكس" للشركات المتوسطة الحجم بنسبة 3ر0% ليصل إلى 31562 نقطة. وارتفع مؤشر "يوروستوكس 50"، وهو المؤشر الرئيسي في منطقة اليورو، بنسبة 2ر1%.

ويأتي ذلك بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمس الأحد على معدل رسوم جمركية أساسي بنسبة 15% على معظم واردات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة. وينطبق هذا أيضا على السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الصيدلانية.

وقال الطرفان إن الاتفاقية تخلق أيضا إطارا للتخفيض المستقبلي للرسوم الجمركية على منتجات إضافية.