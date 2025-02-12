وول ستريت تغلق على تباين مع صعود كوكاكولا وهبوط تسلا

أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على تباين اليوم الثلاثاء إذ عادلت مكاسب سهمي كوكاكولا وآبل التأثير الناجم عن خسائر سهم تسلا بينما عكف المستثمرون على تحليل أحدث تعليقات لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وقال باول خلال جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ إن الاحتياطي الاتحادي ليس في عجلة من أمره لخفض سعر الفائدة قصير الأجل مرة أخرى نظرا لأن الاقتصاد "قوي بشكل عام" ومع انخفاض معدلات البطالة واستمرار معدل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالع اثنين بالمئة.

ويترقب المستثمرون أيضا أي تعليقات جديدة عن الرسوم الجمركية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد يوم من زيادته الرسوم بشكل كبير على واردات الصلب والألمنيوم، وقوله إنه ستكون هناك إعلانات خلال اليومين المقبلين بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة على جميع الدول التي تفرض رسوما جمركية على السلع الأمريكية.

وقال تيري ساندفين، كبير استراتيجيي الأسهم في يو.إس بنك ويلث مانجمنت "التقييمات مرتفعة، وتوجهات الشركات محسوبة، والتضخم مستمر، والسياسات الحكومية غير مؤكدة، والمحادثات بشأن التعريفات مستمرة والتوترات العالمية مرتفعة. وبجمع هذا، نجد أن مستوى الضبابية مرتفع في المجمل، مما يعني زيادة التقلبات".

وحقق سهم كوكاكولا مكاسب بعد أن تجاوزت إيرادات الشركة تقديرات الربع الرابع بفضل ارتفاع الأسعار والطلب القوي على المشروبات الغازية والعصائر.

وانخفض سهم تسلا بعد يوم من نشر رويترز وجهات أخرى أن اتحادا بقيادة الرئيس التنفيذي إيلون ماسك عرض 97 مليار دولار لشراء المؤسسة غير الربحية التي تسيطر على شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة أوبن أيه.أي.

وارتفع سهم آبل بعد أن ذكر موقع ذي إنفورميشن أن الشركة تتعاون مع شركة علي بابا لتطوير وإطلاق ميزات الذكاء الاصطناعي لمستخدمي هاتف آيفون في الصين.

ووفقا لبيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 2.15 نقطة، أو 0.04 بالمئة، ليغلق عند 6068.59 نقطة، لكن المؤشر ناسداك المجمع انخفض 70.41 نقطة، أو 0.36 بالمئة، إلى 19643.86 نقطة. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 123.40 نقطة، أو 0.28 بالمئة، إلى 44599.89 نقطة.