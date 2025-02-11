مجموعة بقيادة ماسك تعرض 97.4 مليار دولار للاستحواذ على أوبن إيه.آي

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الاثنين أن مجموعة من المستثمرين بقيادة الملياردير إيلون ماسك عرضت 97.4 مليار دولار لشراء المؤسسة غير الربحية التي تسيطر على شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة أوبن آيه.آي.

ونقل التقرير عن مارك توبيروف محامي ماسك قوله إنه قدم العرض إلى مجلس إدارة أوبن.إيه.آي .

ونقلت وول ستريت عن ماسك قوله في بيان قدمه توبيروف "حان الوقت لعودة أوبن.إيه.آي إلى القوة ‭‭ ‬‬ من أجل الخير مفتوحة المصدر التي تركز على السلامة مثلما كانت...سنضمن حدوث ذلك". ولم ترد الشركة بعد على طلب من رويترز للتعليق.