نمو الإقراض المصرفي في اليابان بنسبة 3% سنويا خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم الاثنين نمو قيمة الإقراض المصرفي في البلاد خلال الشهر الماضي بنسبة 3% سنويا إلى 707ر635 تريليون ين (18ر4 تريليون دولار)، وهو ما جاء متفقا مع نسبة النمو في ديسمبر الذي سجل نموا بمعدل 1ر3% وفقا للبيانات المعدلة.

ومع استبعاد صناديق الادخار، زاد الإقراض المصرفي خلال يناير بنسبة 3ر3% سنويا إلى 569ر557 تريليون ين، في حين ارتفع الإقراض من صناديق الادخار خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر0% إلى 138ر78 تريليون ين.

وزاد الإقراض من البنوك الأجنبية العاملة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر13% إلى 910ر4 تريليون ين، بعد ارتفاعه بنسبة 23% خلال ديسمبر