خفض الفائدة الرئيسية في روسيا 200 نقطة

قرر البنك المركزي الروسي خفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس، مشيرا إلى الانخفاض الأسرع من المتوقع لضغوط التضخم وتباطؤ الطلب المحلي.

وأعلن مجلس مديري البنك المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسية من 20% إلى 18%، بعد خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الشهر الماضي والذي كان الخفض الأول للفائدة الروسية منذ 2022.

وقال مجلس المديرين إن الضغوط التضخمية الحالية تتراجع بوتيرة أسرع من التوقعات السابقة، وأن نمو الطلب المحلي يتباطأ.

وأكد صانعو السياسات أن الاقتصاد يواصل العودة إلى مسار نمو متوازن.

كما أكد المجلس أنه سيحافظ على تشديد الأوضاع النقدية قدر الإمكان لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف العام المقبل.