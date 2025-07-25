تراجع الأسهم الأسيوية مع ارتفاع البورصة الأمريكية بمعدلات قياسية

تراجعت الأسهم الأسيوية اليوم الجمعة، مع اتجاه وول ستريت نحو تحقيق المزيد من المعدلات القياسية بعد أن عوضت مكاسب أسهم شركة ألفابيت وشركات الذكاء الاصطناعي التراجع الحاد في قيمة سهم تسلا للسيارات الكهربائية.

وتراجع مؤشر نيكاي في اليابان بنسبة 7ر0% إلى 09ر41511 نقطة بعد يومين من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة واليابان سوف يفرض على الصادرات اليابانية رسوما جمركية بنسبة 15%.

كما أظهرت بيانات اقتصادية أن معدل التضخم في العاصمة اليابانية طوكيو ارتفع الشهر الجاري بنسبة سنوية بلغت 9ر2% مقابل 1ر3% في يونيو الماضي.

وفي الأسواق الصينية، تراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 1ر1% إلى 07ر25383 نقطة، كما انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 3ر0% إلى 38ر3593 نقطة.

وأصدرت الصين والاتحاد الأوروبي أمس الخميس دعوة مشتركة للعمل من أجل مكافحة تغير المناخ خلال القمة الثنائية التي عقدت في بكين وشابتها خلافات بين الطرفين بشأن التجارة والحرب في أوكرانيا.

كما تراجع مؤشر تايكس في تايوان بنسبة 1ر0% وانخفض مؤشر سينسيكس في الهند بنسبة 1ر0% أيضا.

وفي كوريا الجنوبية، ارتفع مؤشر كوسبي بنسبة 3ر0% إلى 91ر3199 نقطة، فيما انخفض مؤشر إس أند بي/إيه إس إكس 200 في أستراليا بنسبة 4ر0% إلى 80ر8673 نقطة.

وكان مؤشر إس أند بي 500 الأمريكي ارتفع أمس الخميس بنسبة 1ر0% بعد ارتفاعه في اليوم السابق إلى أعلى مستوياته على الاطلاق، ليسجل عند الاغلاق 35ر6363 نقطة، وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 7ر0% إلى 91ر44693 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2ر0% ليسجل مستوى قياسي قياسي بلغ 96ر21057 نقطة.