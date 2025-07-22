النفط يهبط مع تزايد مخاوف الحرب التجارية

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء وسط مخاوف من انحسار النشاط التجاري وتأثيره على نمو الطلب على الوقود في ظل الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المستهلكين الرئيسيين للخام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا أو 0.35 بالمئة إلى 68.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 0055 بتوقيت جرينتش بعدما نزلت 0.1 بالمئة عند التسوية أمس الاثنين.

وسجل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66.99 دولار للبرميل بانخفاض 21 سنتا أو 0.31 بالمئة بعد خسارته 0.2 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتنتهي صلاحية عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر أغسطس اليوم الثلاثاء، وانخفض عقد سبتمبر الأكثر نشاطاً 23 سنتا أو 0.35 بالمئة إلى 65.72 دولار للبرميل.

ومع ذلك، فقد عانت سوق النفط للثبات على اتجاه منذ وقف إطلاق النار في 24 يونيو الذي أنهى الصراع بين إسرائيل وإيران وأزال المخاوف بشأن تعطل الإمدادات في المنطقة الرئيسية المنتجة للخام.

ومنذ ذلك الحين، جرى تداول برنت في نطاق 5.19 دولار وخام غرب تكساس الوسيط في نطاق 5.65 دولار.

وانحسرت مخاوف الإمدادات أيضا بعد إقدام كبار المنتجين على زيادة الإنتاج.

ووفر ضعف الدولار بعض الدعم للخام في ظل تراجع نسبي لما يدفعه المشترون الذين يستخدمون عملات أخرى.

وقال توني سيكامور، محلل السوق في آي.جي، في مذكرة إن الأسعار قد تراجعت "حيث عوضت مخاوف الحرب التجارية الدعم الذي قدمه (الدولار) الأكثر ضعفا".

وأشار سيكامور إلى احتمال حدوث تصعيد في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية.

ووفقا لدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي فإن الاتحاد يستكشف مجموعة أوسع من التدابير المضادة المحتملة ضد الولايات المتحدة مع تلاشي احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مقبول مع واشنطن.

وهددت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على واردات الاتحاد في الأول من أغسطس إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وتوجد أيضا دلائل على دخول إمدادات متزايدة إلى السوق مع قيام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بإلغاء تخفيضات الإنتاج.