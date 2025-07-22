المؤشر نيكاي الياباني يرتفع مع استيعاب المستثمرين لنتائج الانتخابات

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الثلاثاء بعد تعاط إيجابي مع نتيجة انتخابات مجلس المستشارين التي جاءت متوافقة مع توقعات السوق.

وبحلول الساعة 0023 بتوقيت جرينتش، صعد نيكاي 1.1 بالمئة إلى 40241.61. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.78 بالمئة إلى 2856.49.

كان الائتلاف الحاكم باليابان قد فقد السيطرة على مجلس المستشارين في انتخابات يوم الأحد، مما زاد من إضعاف قبضة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا على السلطة حتى مع تعهده بالبقاء في زعامة الحزب الديمقراطي الحر.

ولاقت الانتخابات اهتماماً كبيراً في ظل فقدان حزب إيشيبا السيطرة على مجلس النواب الأكثر قوة في انتخابات العام الماضي.

وقال تاكاماسا إيكيدا، كبير مديري المحافظ في جي.سي.آي لإدارة الأصول "اشترى المستثمرون الأسهم لأن نتيجة الانتخابات كانت تتماشى مع توقعاتهم".

وأضاف قائلًا "اعتقدوا أن نتيجة الانتخابات لن يكون لها تأثير كبير فوري على إطار السياسة اليابانية، حيث قال إيشيبا إنه ليس لديه خطط لتوسيع ائتلافه."

وقفزت أسهم سوفت بنك جروب بنسبة أربعة بالمئة مما جعلها أكبر مساهم في مكاسب نيكاي. وارتفع سهما أدفانتست وطوكيو إلكترون المرتبطين بالرقائق الإلكترونية بنسبة 2.24 و0.95 بالمئة على التوالي.

وقفز سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 5.4 بالمئة ليصبح أكبر الرابحين على المؤشر نيكاي.