إندونيسيا تعتزم بيع سندات بالدولار الأسترالي

أثارت خطة إندونيسيا لإصدار أول سندات بالدولار الأسترالي خلال الشهر المقبل، اهتمام المستثمرين على الرغم من تزايد التساؤلات حول مدى ملاءمتها لمحافظ مديري الاستثمار المحليين.

ووفقًا لشركة بيتاشيرز كابيتال المحدودة، فإن سوق السندات السيادية الأسترالية المعروفة باسم "سندات الكانجرو" ليست كبيرة، كما أن إصدار إندونيسيا لا يتماشى مع السندات فوق الوطنية الأكثر شهرة من الأسواق المتقدمة.

وقد لا تتمكن صناديق الاستثمار أيضًا من الاحتفاظ بالسندات لفترة طويلة نظرًا لانخفاض تصنيف إندونيسيا الائتماني عن الدرجة الاستثمارية، وفقًا لشركة جاميسون كوت بوندز بي تي واي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شاماث دي سيلفا، رئيس قسم أدوات الدخل الثابت في شركة بيتاشيرز، التي قد تشتري السندات المنتظرة إذا تم إدراجها في المؤشرات الرئيسية: "لا يتناسب سند الكانجرو في الأسواق الناشئة تمامًا مع قطاعات السندات الأسترالية التقليدية. ومع ذلك، إذا كان سعر العائد جذابًا، فأنا متأكد من أنه قد يغري المال الحقيقي المحلي ".

وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن الطرح المخطط للسندات الإندونيسية يأتي له في الوقت الذي بلغت فيه مبيعات "سندات الكانجرو" في الأسواق الدولية حوالي 41 مليار دولار أسترالي خلال العام الحالي، متجها نحو تسجيل رقم قياسي جديد، مقارنة برقم العام الماضي الذي بلغ 61 مليار دولار.

يأتي ذلك في أعقاب إصدار كوريا الجنوبية سندات بالدولار الأسترالي خلال العام الماضي. وصرح براشانت نيوناها، كبير خبراء أسعار الفائدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى شركة تي دي للأوراق المالية في سنغافورة، بأنه من المرجح أن يستهدف الإصدار صناديق الثروة السيادية ومديري الاحتياطيات، بدلاً من الصناديق الأسترالية التي تشهد انكشافًا على الأسواق الناشئة نظرًا لانخفاض السيولة النقدية لديها، مضيفا "من الواضح أن هناك احتياطيًا كبيرًا من الدولار الأسترالي يمكن استغلاله".