ناسداك وإس اند بي 500 يهويان بعد إطلاق نموذج ديب سيك الصيني للذكاء الاصطناعي

أغلق المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك على انخفاض حاد بعد تراجع أسهم إنفيديا وشركات تصنيع الرقائق الأخرى بعد سطوع نجم نموذج ذكاء اصطناعي صيني منخفض التكلفة مما أثار مخاوف المستثمرين بشأن آفاق شركات الذكاء الاصطناعي الحاليين في الولايات المتحدة.

وانخفض سهم إنفيديا، في حين سجل مؤشر أسهم أشباه الموصلات أكبر انخفاض يومي منذ مارس آذار 2020.

وطرحت شركة ديب سيك الصينية الناشئة نموذجا مجانيا تقول إنه يستخدم رقائق أرخص وبيانات أقل، مما أثار تساؤلات حيال توقعات المستثمرين بأن الذكاء الاصطناعي سيقود الطلب في سلسلة التوريد من شركات تصنيع الرقائق إلى مراكز البيانات.

وقالت كيم فورست كبير مسؤولي الاستثمار في بوكيه كابيتال بارتنرز، إنه لا يزال هناك العديد من الأسئلة بخصوص نموذج ديب سيك وتأثيره.

وأضافت "اليوم سيء لهذه الأسهم.. (لكن) ستتحدد قيمتها النهائية في اليومين المقبلين".

وفقا للبيانات الأولية، فقد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو 87.85 نقطة أو 1.44 بالمئة ليغلق عند 6013.39 نقطة، في حين تراجع المؤشر ناسداك المجمع 607.47 نقطة أو 3.04 بالمئة إلى 19346.83 نقطة.

فيما صعد المؤشر داو جونز الصناعي 291.54 نقطة أو 0.67 بالمئة إلى 44715.79 نقطة.

وتراجع أيضا سهما مايكروسوفت وألفابت الشركة الأم لجوجل، فيما انخفض سهم شركة ديل تكنولوجيز لصناعة الخوادم الذكية بشكل حاد.

وهوت أسهم شركات تشغيل مراكز البيانات، منها شركة ديجيتال ريالتي.