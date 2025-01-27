الذهب ينخفض في ظل ارتفاع الدولار وترقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن سعر الفائدة

انخفضت أسعار الذهب في الساعات الأولى من التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين مع ارتفاع الدولار، في حين يترقب المستثمرون القرار الخاص بأسعار الفائدة الذي سيصدر عن أول اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في عام 2025 والمقرر عقده في وقت لاحق من الأسبوع.

وبحلول الساعة 0046 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2768.01 دولار للأوقية (الأونصة).

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2772.70 دولار.

وارتفع الدولار 0.2 بالمئة، مما يجعل الذهب أعلى تكلفة للمشترين الأجانب.

ومن المتوقع أن يُبقي صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة عند النطاق الحالي الذي يتراوح من 4.25 بالمئة إلى 4.50 بالمئة وذلك خلال اجتماعهم يومي 28 و29 يناير.

لكن المسألة الأهم هي كيف سيواجه مجلس الاحتياطي الاتحادي التحركات المبكرة للرئيس دونالد ترامب والتي من المرجح أن تشكل ملامح الاقتصاد هذا العام بما يشمل المطالبات بأن يستمر المجلس في خفض تكاليف الاقتراض.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي نقطة مئوية كاملة العام الماضي.

وأبقت البيانات منذ الاجتماع الأخير للمجلس يومي 17 و18 ديسمبر كانون الأول على وجهة النظر الأساسية بين المسؤولين بأن التضخم سيستمر في التحرك نحو اثنين بالمئة مع انخفاض معدل البطالة واستمرار التوظيف والنمو الاقتصادي.

وقد تتضاءل جاذبية الذهب كأداة تحوط ضد التضخم إذا أدت سياسات ترامب، التي ينظر إليها على أنها تضخمية، إلى دفع البنك المركزي الأمريكي إلى الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وقال صندوق "إس.بي.دي آر جولد شيرز" أكبر صندوق متداول في البورصة مدعوم بالذهب على مستوى العالم إن حيازاته انخفضت بنسبة 0.47 بالمئة إلى 860.17 طن يوم الجمعة من 864.19 طن يوم الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 30.52 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 979.72 دولار وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 945.20 دولار.