الصين تتعهد بعدم التسامح مع تهريب المعادن الاستراتيجية

تعهدت السلطات الصينية بعدم التسامح مطلقا مع تهريب المعادن الاستراتيجية، وقالت إنها ستعزز سبل إنفاذ القانون للقيام بحملات تستهدف الشحنات غير القانونية والنقل غير المصرح به للتكنولوجيا ذات الصلة.

وفي اجتماع عقد اليوم السبت، ألقى مكتب التنسيق الصيني ومراقبة الصادرات الضوء على الحالات الأخيرة لتهريب المعادن الحساسة التي تشمل كشوف مزورة وعمليات إعادة الشحن عبر دول ثالثة، بحسب هيئة الإذاعة والتليفزيون الحكومية الصينية .

واستغلت الصين هيمنتها في إنتاج المعادن النادرة في خضم حربها التجارية مع الولايات المتحدة،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتتطلب جميع الشحنات الآن تراخيص من وزارة التجارة، مما يؤثر على الإمدادات العالمية، وحثت الحكومات حول العالم بكين على زيادة التدفقات من هذه المعادن. وأعلنت الحكومة الصينية أنها تعمل على تسريع الموافقات.

وسيتم أيضا إعطاء المصدرين إرشادات بشأن العناية الواجبة

لمنع وصول المنتجات إلى المستخدمين النهائيين ذوي الصلة بالدفاع.

وبشكل منفصل، اتهم مسؤولو الاستخبارات الصينيون وكالات استخبارات أجنبية بسرقة المعادن الأرضية النادر.

وزعمت الصين أنهأ أحبطت محاولة من جانب دولة لم يتم ذكر اسمها للحصول على معادن أرضية نادرة بطريقة غير مشروعة لتخزينها.