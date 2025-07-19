بدعم من ترامب..أمريكا "عاصمة للعملات المشفرة"

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، على تشريعات جديدة لتنظيم نوع من العملات المشفرة، وذلك في خطوة مهمة لقطاع أنفق بكثافة لتعزيز شرعيته وقوته السياسية.

وينشئ "قانون جينس" ، ضوابط أولية وحماية لمستهلكي العملات المستقرة، التي ترتبط بأصول مثل الدولار الأمريكي لتقليل تقلبات الأسعار مقارنة بأشكال أخرى من العملات المشفرة.

وتم تمرير القانون في مجلسي النواب والشيوخ بهامش واسع من التأييد الحزبي.

ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز ثقة المستهلكين في صناعة العملات المشفرة، التي أصبحت بسرعة لاعباً قوياً في واشنطن بفضل التبرعات الكبيرة للحملات والإنفاق على الضغط السياسي.

ويأتي إقرار القانون حيث تعهد ترامب بشكل متكرر بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة في العالم".

وقال ترامب لمسؤولين في صناعة العملات المشفرة خلال حفل توقيع في البيت الأبيض حضره نحو 200 شخص، بينهم عدد من كبار النواب الجمهوريين : "لسنوات، تم السخرية منكم واستبعادكم وتجاهلكم ... هذا التوقيع هو اعتراف كبير بعملكم الجاد وروحكم الرائدة".